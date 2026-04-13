Поражението на Виктор Орбан на изборите беше посрещнато с огромно облекчение в Брюксел, тъй като европейските представители се надяват, че новото унгарско правителство ще възприеме по-проевропейска позиция.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в социалните мрежи, че „Унгария избра Европа“.

„Европа винаги е избирала Унгария. Заедно сме по-силни. Една държава възстановява своя европейски път. Съюзът става по-силен,“ добави тя.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола поздрави Петер Мадяр за победата, заявявайки: „Мястото на Унгария е в сърцето на Европа.“

Коментарите на фон дер Лайен и Мецола не са изненадващи – Орбан беше сериозен проблем за Европейския съюз през по-голямата част от своите 16 години на власт, като често влизаше в конфликти с Брюксел по различни въпроси. От миграционната политика до подкрепата на ЕС за Украйна, той многократно използваше процедурни забавяния и правото на вето, за да блокира ключови решения.

Френският президент Еманюел Макрон, който и преди е влизал в конфликт с Орбан, заяви в X, че Франция приветства „победа, която показва привързаността на унгарския народ към ценностите на Европейския съюз и ролята на Унгария в Европа“.

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави Мадяр и каза: „Нека обединим усилията си за силна, сигурна и най-вече единна Европа.“

Естонският министър-председател Кристен Михал заяви: „Унгарците направиха исторически избор за свободна и силна Унгария в обединена Европа, отхвърляйки сили, които пренебрегват техните интереси.“

Междувременно шведският министър-председател Улф Кристершон отбеляза, че изборите „бележат нова глава в историята на Унгария.“

