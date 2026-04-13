Украйна отмени препоръката към гражданите си да не пътуват до Унгария

Украйна отмени препоръката към гражданите си да не пътуват до Унгария след края на предизборната кампания и проведения вот в страната. Според външното министерство рискът от провокации, който е наложил ограничението, вече е отпаднал, предаде Укринформ.

Край на ерата Орбан – Петер Мадяр започва победно шествие в Будапеща

Външният министър Андрий Сибига посочи, че кампанията е била съпътствана от манипулации по теми, свързани с Украйна, но с нейния край ситуацията се нормализира.

Той изрази очакване, че резултатите от изборите ще създадат условия за подобряване на отношенията между Киев и Будапеща, като подчерта готовността на Украйна за диалог.

По думите му, предстои прагматична работа за възстановяване на доверието и добросъседските отношения в интерес на двете страни и на Европа.

Още от категорията..

Последни новини

