Петер Мадяр започва победно шествие в Будапеща

Петер Мадяр, бъдещият премиер на Унгария, поздравява хиляди свои привърженици пред изборния щаб на партия „Тиса“ в центъра на унгарската столица Будапеща.

Той размахва унгарското знаме, докато от високоговорителите звучи песента „My Way“ на Франк Синатра, а ликуващата тълпа от поддръжници продължава да нараства.

При преброени близо 90% от гласовете, според Унгарския изборен информационен център, партията „Тиса“ на Петер Мадяр е на път да си осигури мнозинство в унгарския парламент.

Очаква се „Тиса“ да контролира повече от две трети от 199-те места в парламента, което ще ѝ даде възможност да променя конституцията на страната.

Мнозина в Унгария и Европа се надяват новото правителство да отмени част от промените, направени от Виктор Орбан.

Орбан използва своето мнозинство, за да консолидира властта си, да отслаби независимостта на съдебната система, да промени изборната система и да ограничи правата на някои малцинства.

