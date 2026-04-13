РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Стармър отказа да подкрепи блокадата на Ормузкия проток, обявена от Тръмп

Киър Стармър, Стармър отказа да подкрепи блокадата на Ормузкия проток, обявена от Тръмп

Британският премиер Киърс Стармър отказа да подкрепи блокадата на Ормузкия проток, обявена от президента на САЩ Доналд Тръмп, като предупреди, че подобен ход може да доведе до по-високи цени на горивата и да утежни икономическото положение на британците. Решението на британския премиер идва на фона на засилващо се напрежение след провалените преговори между САЩ и Иран, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Тръмп обяви, че армията ще започне да спира танкерите по ключовия маршрут за превоз на петрол и газ – действие, което според анализатори ще повиши допълнително цените на суровините.

В същото време британското правителство работи с Франция и други партньори за създаване на коалиция, която да гарантира свободата на корабоплаването. Премиерът Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон са обсъдили темата в телефонен разговор.

Очаква се тази седмица Великобритания да бъде домакин на нови международни разговори, насочени към повторното отваряне на морския маршрут и търсене на дипломатическо решение на конфликта.

Финансовият министър Рейчъл Рийвс алармира, че войната в Иран ще има сериозни икономически последици за британските домакинства и бизнеса.

Междувременно парламентът в Лондон възобновява работа след великденската ваканция, без да има ясно решение на кризата в Близкия изток.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.