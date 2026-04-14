Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува информация за правата на избирателите в изборния ден. Информация и отговори на въпроси, свързани с гласуването, са посочени в рубриката „Често задавани въпроси“ на официалната интернет страница на комисията.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.

Днес ЦИК организира ден на отворени врати за ученици, които ще гласуват за първи път на предстоящия вот.