Годишната инфлация през март достигна до 4,1%

Годишната инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени (ИПЦ), за март 2026 година спрямо същия месец на предходната година е 4.1%, а месечната инфлация е 0.9 процента. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за инфлацията и индекса на потребителските цени за март 2026 година.

През март 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (7.2%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%) и „Информация и комуникация“ (0.8 процента).

Намаление е регистрирано в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (-2.0%), „Облекло и обувки“ (-0.9%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.2 процента).

Според ИПЦ инфлацията от началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.9 процента. Средногодишната инфлация за периода април 2025 – март 2026 г. спрямо периода април 2024 – март 2025 г. е 4.5 процента.

Според ИПЦ през март 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Транспорт“ – увеличение със 7.2%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ – увеличение с 0.8%;

„Информация и комуникация“ – увеличение с 0.8%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ – увеличение с 0.7%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – увеличение с 0.7%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – увеличение с 0.7%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – увеличение с 0.5%;

„Здравеопазване“ – увеличение с 0.5%;

„Образователни услуги“ – увеличение с 0.1 процента.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Развлечения, спорт и култура“ – намаление с 2.0%;

„Облекло и обувки“ – намаление с 0.9%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ – намаление с 0.2 процента.

Без промяна остават цените на услугите в група „Застрахователни и финансови услуги“.

През месец март 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: зеле – с 18.9%, домати – с 11.0%, пипер – с 10.1%, сладолед – с 6.1%, цитрусови плодове – с 4.7%, зелен лук и праз – с 4.2%, ябълки – с 4.1%, зрял чесън – с 3.7%, зрял боб – с 2.9%, прясна и охладена риба – с 2.5%, газирани напитки – с 2.4%, картофи – с 2.3%, яйца – с 2.0%, леща – с 1.9%, маргарин – с 1.6%, пресни зеленчукови подправки – с 1.5%, трайни колбаси – с 1.2%, кафе – с 1.1%, месо от едър рогат добитък – с 0.8%, какао – с 0.8%, извара – с 0.7%, гъби – с 0.5%, сирене – с 0.4%, олио – с 0.3%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 0.3%, бял хляб – с 0.2%, мляно месо (кайма) – с 0.1%, кашкавал – с 0.1%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: краставици – с 16.3%, нискомаслено прясно мляко – с 3.3%, млечни масла – с 3.2%, зрял лук – с 2.7%, макаронени изделия – с 2.0%, оцет – с 1.9%, сол – с 1.8%, кисели млека – с 1.5%, плодови сокове – с 1.5%, чай – с 1.1%, листни зеленчуци – с 1.0%, свинско месо – с 0.9%, брашно – с 0.8%, ориз – с 0.7%, ракии – с 0.6%, чипс – 0.6%, месо от домашни птици – с 0.5%, пълномаслено прясно мляко – с 0.5%, маслини – с 0.5%, захар – с 0.5%, бира – с 0.5%, банани – с 0.4%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: дизелово гориво – с 16.9%, бензин А95Н – с 9.9%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 9.0%, бензин А100Н – с 8.5%, цветя – със 7.0%, услуги по водоснабдяване – с 3.5%, климатици – с 2.7%, газообразни горива за битови нужди – с 2.5%, услуги за събиране и отвеждане на отпадъчни води – с 2.3%, кина и театри – с 1.8%, пелети – с 1.7%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище – с 1.6%, продукти за лична хигиена – с 1.4%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид – с 1.3%, метан за ЛТС – с 1.2%, поддържане и ремонт на ЛТС – с 1.1%, цигари – с 1.0%, козметични продукти – с 1.0%, резервни части за ЛТС – с 0.8%, шофьорски курсове – с 0.7%, препарати за почистване на съдове – с 0.6%, централно газоснабдяване – с 0.6%, пътнически транспорт с такси – с 0.6%, услуги на ресторанти – с 0.6%, хладилници – с 0.5%, перални и сушилни машини – с 0.4%, съдомиялни машини – с 0.4%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: международни полети – със 7.4%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната – с 3.9%, телевизори – с 2.3%, таблети – с 2.2%, препарати за пране – с 1.8%, прахосмукачки – с 1.7%, облекло – с 1.4%, отоплителни уреди – с 1.3%, неелектрически принадлежности за лична хигиена – с 1.1%, големи готварски уреди – с 0.7%, бойлери – с 0.7%, ветеринарни услуги – с 0.7%, лаптопи – с 0.5%, моторни смазочни масла – с 0.3%, настолни компютри – с 0.3%, и други.

Регистрирано е увеличение на цените на: услуги на медицински лаборатории – с 1.3%, стоматологични услуги – с 1.1%, лекарски услуги – с 0.4%, и лекарствени продукти – с 0.4 процента.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 11.5%, а за последните пет години (март 2026 г. спрямо март 2021 г.) е 42.9 процента.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През март 2026 г. месечната инфлация, измерена с ХИПЦ, е 1.0%, а годишната инфлация за март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 2.8 процента. Инфлацията от началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.9%. Средногодишната инфлация за периода април 2025 – март 2026 г. спрямо периода април 2024 – март 2025 г. е 3.2 процента.

Месечна инфлация

Според ХИПЦ през март 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Транспорт“ – увеличение с 4.3%;

„Развлечения, спорт и култура“ – увеличение с 1.1%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ – увеличение с 1.0;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“- увеличение с 0.7%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – увеличение с 0.6%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – увеличение с 0.5%;

„Информация и комуникация“ – увеличение с 0.5%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – увеличение с 0.5%;

„Здравеопазване“ – увеличение с 0.4%;

„Образователни услуги“ – увеличение с 0.1 процента.

По-ниски са цените в групата „Облекло и обувки“ – отчита се намаление с 1.1 процента.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ и „Застрахователни и финансови услуги“.

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 10.2%, а за последните пет години (март 2026 г. спрямо март 2021 г.) е 36.5 процента.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

През март 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0.3%, а годишното изменение за март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 2.7 процента.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: