CATL се доближава до пазарна оценка от 2 трилиона юана с помощта на AI търсенето

Акциите на CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.) достигнаха рекорд в понеделник (13 април), което увеличи стойността на компанията до близо 2 трилиона юана (около 290 млрд. долара). Основната причина е силното търсене на батерии от центрове за данни за изкуствен интелект и системи за съхранение на енергия.

Това показва, че компанията вече не разчита само на пазара на електромобили. Тя се възползва от бързия растеж на AI индустрията и на глобалното търсене на енергийни решения, за да разшири бизнеса си и да расте още.