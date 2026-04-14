РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Италия спря автоматичното подновяване на отбранително си споразумение с Израел

Италия реши да спре автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Ираел.

Това каза за медиите премиерът на Италия Джорджа Мелони.

По време на посещението си във Верона на винарското изложение Vinitaly, на въпрос от страна на заобиколилите я журналисти Мелони каза:

„С оглед на настоящата ситуация, правителството реши да спре автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел“.

Медиите уточняват, че решението е било взето между премиера Джорджа Мелони, вицепремиерите и съответно външния министър Антонио Таяни и на транспорта Матео Салвини заедно с този на отбраната Гуидо Крозето. Последният е изпратил на своя израелски колега Израел Кац писмо, с което Италия официализира спирането на автоматичното подновяване на двустранния меморандум за сътрудничество в отбранителния сектор в сила от април 2016 г.

Споразумението представлява правна рамка за сътрудничество между Италия и Израел за обмен на военно оборудване и технологично сътрудничество между въоръжените сили на двете страни и е с автоматично подновяване на всеки пет години. Опозицията е доволна от спирането на споразумението.

За израелското външно министерство, цитирано от медиите, италианското решение „няма да навреди на сигурността на Израел“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.