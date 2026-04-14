Италия спря автоматичното подновяване на отбранително си споразумение с Израел

Италия реши да спре автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Ираел.
Това каза за медиите премиерът на Италия Джорджа Мелони.
По време на посещението си във Верона на винарското изложение Vinitaly, на въпрос от страна на заобиколилите я журналисти Мелони каза:
„С оглед на настоящата ситуация, правителството реши да спре автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел“.
Медиите уточняват, че решението е било взето между премиера Джорджа Мелони, вицепремиерите и съответно външния министър Антонио Таяни и на транспорта Матео Салвини заедно с този на отбраната Гуидо Крозето. Последният е изпратил на своя израелски колега Израел Кац писмо, с което Италия официализира спирането на автоматичното подновяване на двустранния меморандум за сътрудничество в отбранителния сектор в сила от април 2016 г.
Споразумението представлява правна рамка за сътрудничество между Италия и Израел за обмен на военно оборудване и технологично сътрудничество между въоръжените сили на двете страни и е с автоматично подновяване на всеки пет години. Опозицията е доволна от спирането на споразумението.
За израелското външно министерство, цитирано от медиите, италианското решение „няма да навреди на сигурността на Израел“.