Хамас отхвърля плана за разоръжаване на Газа

Хамас е отхвърлил плана за разоръжаване, предложен от водеща фигура в усилията за мир в Газа на президента Доналд Тръмп, съобщи пред BBC високопоставен палестински представител, запознат с преговорите.

Той обвини Николай Младенов, върховен представител за Газа в ръководения от САЩ Съвет за мир, в пристрастие към Израел. Миналия месец Младенов очерта рамка за демилитаризация на Газа като част от втория етап на споразумението за примирие, договорено между Хамас и Израел през октомври.

Представителят заяви, че Хамас е казал на регионалните посредници, че няма да участва в разговори за втория етап, докато Израел не изпълни напълно условията на първия етап.

Израел заяви, че няма да продължи напред без напредък по разоръжаването на Хамас.

Делегация на Хамас в Кайро трябваше да се срещне с ръководителя на египетското разузнаване във вторник, преди да отпътува.

Първият етап от мирния план на Тръмп спря войната, върна всички израелски заложници, които все още се държаха от Хамас, в замяна на палестински затворници, държани от Израел, и доведе до частично изтегляне на израелските сили от Газа.

В средата на януари специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф обяви началото на втория етап от плана на Тръмп за прекратяване на войната, но оттогава между Израел и Хамас има застой. Вторият етап трябва да доведе до траен край на войната след демилитаризация на Газа и пълно изтегляне на Израел.

Миналия месец Младенов представи подробен план за това как палестинските въоръжени групи в Газа да предадат оръжията си, като обвърза изпълнението с началото на възстановяването след израелската военна кампания, която опустоши територията.

Тя беше предизвикана от нападението, водено от Хамас, срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, а 251 други бяха отвлечени в Газа като заложници.

Оттогава повече от 72 330 души са загинали в резултат на израелските военни действия в Газа – включително 757 от началото на примирието на 10 октомври 2025 г., според здравното министерство на територията, управлявано от Хамас.

Високопоставен представител на Хамас заяви:

„Очакваме Младенов да представи ясен график за това Израел да изпълни оставащите си задължения от първия етап, както и гаранции за спиране на израелските нарушения, преди да започне каквото и да е обсъждане на втория етап.“

Той добави, че палестинските фракции разглеждат въпроса за оръжията като част от цялостно решение, което гарантира правото на палестинския народ на самоопределение, а не като частични договорености.

Той отбеляза, че според Младенов Израел е малко вероятно да приеме създаването на независима палестинска държава.

Представителят каза, че Хамас и други фракции са информирали посредниците по време на срещи в Кайро, че няма да започнат никакви разговори за втория етап без „пълно спиране на израелските нарушения, нападения, убийства и продължаващия глад“, както и пълно изпълнение на първия етап.

Според представители Хамас настоява за пълно изтегляне на Израел от Газа, както и за разполагане на международни сили за защита, които да подпомагат местната полиция в защитата на цивилното население.

Втори представител на Хамас заяви, че оставащите изисквания от първия етап включват:

Завършване на военните изтегляния

Отваряне отново на граничния пункт Рафа и всички други пунктове за хора

Допускане на достатъчно хуманитарна помощ и търговски стоки

Осигуряване на работа на Националния комитет за управление на Газа – палестински технократски орган, който временно ще управлява Газа

Възстановяване на електроснабдяването

Внасяне на тежка техника за разчистване на отломки

Възстановяване на болници и функциониране на пекарни и водоснабдителни съоръжения

Той добави, че визията на Младенов „съвпада с израелската позиция“, тъй като обвързва всички въпроси с разоръжаването, без да осигурява финансова подкрепа за хуманитарни и възстановителни планове, което оставя реконструкцията в застой – нещо, което Хамас и други фракции отхвърлят.

Миналия месец Младенов заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че „предаването на оръжия от страна на въоръжените групи би представлявало решителен разрив с цикъла на насилие, който определя живота в Газа от десетилетия“.

„За хората в Газа последствията са дълбоки: изтегляне на израелските сили и мащабно възстановяване.“

По думите му изборът е между „нова война или ново начало“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-рано предупреди Хамас, че ще бъде разоръжен „по лесния или по трудния начин“.

