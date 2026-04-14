Доналд Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран през следващите два дни

Американско-иранските преговори могат да бъдат възобновени през следващите два дни. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп пред изданието „Ню Йорк Поуст“.





„Наистина трябва да останете там, защото нещо може да се случи през следващите два дни и ние сме по-склонни да отидем там“, отговори американският президент, когато беше попитан за възможността за допълнителни преговори с Техеран в Исламабад.



Тръмп похвали главнокомандващия на пакистанската армия Асим Мунир, който според него „върши чудесна работа“, добавяйки, че е „по-вероятно“ преговарящият екип на САЩ да се върне в столицата на Пакистан – Исламабад.



Днес изтича първата от двете седмици на примирието, на което Тръмп се съгласи по молба на Пакистан.



Първият кръг от преговорите миналата събота завърши без споразумение. Според американски медии, Съединените щати са готови да облекчат санкциите, ако Техеран се съгласи да преустанови за 20 години обогатяването на уран и освен това настояват да получат цялото количество уран, обогатен досега.