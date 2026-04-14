Ивайло Мирчев:  Разграждането на модела „Пеевски-Борисов“ изисква съюзници (част 1)

Българските орбанисти трябва да разберат, че когато пожертваш европейската кауза за евтини руски ресурси, винаги губиш, смята Ивайло Мирчев

Единствената политическа сила, която може да гарантира твърд европейски курс е ПП-ДБ. Неслучайно слоганът ни е „Силна България в силна Европа“. Трябва да се съди само по действията.

С мнозинство като това на Модьор могат да се свършат много неща – както добри, така и лоши. Да се надяваме, че добрите – и за Европа, и за Унгария, и за нас – ще бъдат повече. И, гледайки Унгария, да излезем в неделя и да гласуваме.

За разлика от Унгария, у нас общественото налягане в последните години беше изпуснато няколко пъти – през 2013 г., после 2020, 2021, 2023 г. с различни поводи за надежди. Там хватката върху медии и съдебна власт бе по-жестока дори отколкото у нас.

Българските орбанисти трябва да разберат, че винаги, когато пожертваш европейската кауза за евтини руски ресурси, губиш. В крайна сметка тези евтини ресурси излизат по-скъпо. Помним как ни се обясняваше, че няма нищо по-евтино от руския газ.

Пеевски диктува новините на национални медии.

Има рискове моделът „Пеевски-Борисов“ да бъде заменен с хора от обкръжението на Радев.

Никога промените в изборния кодекс не сработват за този, който ги прави.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, водач на листа на ПП-ДБ в 24-ти МИР-София и преференция 110 в 8-ми МИР-Добрич.

