Възлагат на омбудсмана скрининга на миграцията

Министерството на вътрешните работи публикува за обществено обсъждане промени в Закона за омбусмана, с които на институцията се възлага скрининга на трансграничната миграция. Промените са в изпълнение на приетия през 2024 г. Пакт за миграцията и убежището – система от нови

правила за управление на миграцията и създаване на обща система за убежище в

Европейския съюз, която ще започне да се прилага от средата на тази година.

през м. юни 2026 г.

Съществен елемент на Пакта е Регламент (ЕС) 2024/1356 на Европейския

Парламент и на Съвета за въвеждане на скрининг на граждани на трети държави на външните граници. Процедурата по скрининг е задължителна първа стъпка съгласно Пакта, която ще се прилага за всички граждани на трети държави, пресичащи външните граници без разрешение. Нейната основна цел е бързото идентифициране на лицата и насочването им към правилната следваща процедура — за международна закрила (убежище) или за връщане.



В Закона за омбудсмана се създава нова глава, която регламентира правомощията

на омбудсмана като национален механизъм за наблюдение. За изпълнение на тези правомощия институцията ще може да извършва периодични и внезапни проверки на място – въз основа на оценка на риска за основните права или на сигнали за нарушения. Предвидена е и разпоредба относно осигуряване на финансови средства за обезпечаване на новите правомощия на омбудсмана.







