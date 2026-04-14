МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България през 2026 година до 2,8%

Международният валутен фонд понижи прогнозата за икономическия растеж на България през 2026 година до 2,8%, спрямо 3,1% в предходната оценка от октомври 2025 година. Данните са от най-новия доклад „Перспективи за световната икономика“, предаде БТА.

В същото време оценката за икономическия растеж през 2025 година е ревизирана леко нагоре – до 3,1 на сто при 3 на сто в предходната прогноза. За 2027 година се очаква допълнително забавяне на растежа до 2,5 на сто.

Въпреки ревизията икономическият растеж на България остава над средния за еврозоната, където се прогнозира увеличение от 1,4% през 2026 г. и 1,6% през 2027 година.

МВФ очаква и ускоряване на инфлацията до 3,8% през 2026 г., след 3,5% през 2025-а, преди тя леко да се забави до 3,7% през 2027 година. Корекциите са в съответствие с по-широката тенденция на фона на геополитическото напрежение и икономическите ефекти от конфликта в Близкия изток.

За външния сектор се прогнозира дефицит по текущата сметка от 4% от БВП през 2026 година и 3,2% през 2027 година, след 5,9% през 2025-а

Очакванията са пазарът на труда да остане стабилен, с ръст от 3,4% през 2026 година и 3,3% през 2027 година, след 3,6% през 2025 година.