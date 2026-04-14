Кандев съобщи за нова схема, при която продавачите на гласове превеждат по 50 евро онлайн

Петима души са задържани след разкрита нова схема за купуване на гласове. Това обяви главният секретар на МВР Георги Кандев във „Фейсбук“.

„Плащането става онлайн през популярна платформа за онлайн разплащане. По време на разпита задържаните разкриват, че трябвало да открият на всеки желаещ сметка в онлайн платформата, като там се заплаща сумата от 50 евро за глас“, пише той.

Сигналът по случая е получен на телефон 112. В него свидетел разказал, че няколко лица събират лични карти на хора и им дават пари, за да гласуват за конкретна партия на изборите.

„Колегите реагират бързо. Намират 7 души и два автомобила, които правят цялата организация. Открити са 2050 евро в банкноти по 10, 20 и 50 евро. Намерени са и 25 мобилни телефона, както и множество предплатени СИМ карти“, съобщи още Кандев.

Часове по-рано главният секретар на МВР обяви, че е арестуван и кметът на село Солище, община Кърджали. Кандев твърди, че той бил в схема за купуване на гласове за предстоящите избори. „Той е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия. По случая вече са проведени два разпита на свидетели пред съдия. Образувано е досъдебно производство. Разследването продължава, а кметът остава в ареста“, обяви Кандев.

От МВР посочват, че досега са арестувани над 200 души, но не уточняват колко от тях остават за по-дълго в ареста, като обичайно задържаните се освобождават бързо.

Регионът на Кърджали е във фокуса на полицейските акции. Наскоро беше задържан и ръководителят на пощата в града, за когото се твърди, че е оказвал натиск върху служители на хуманитарна организация да убеждават хора, получаващи помощи, че те идват от определена партия, за която трябва да гласуват.

По случая се намеси и вътрешният министър Емил Дечев, който съобщи, че след задържането група партийни симпатизанти, водени от кмета на града и кандидат за депутат, са се опитали агресивно да влязат в районното управление, вероятно с цел да освободят задържания.