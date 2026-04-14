РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Военна техника ще се придвижва по пътищата в страната заради учения

военна-техника

Военнослужещи и военна техника от военните формирования на Сухопътните войски ще преминат на 14 и 15 април 2026 г. по републиканската пътна и железопътна инфраструктура за участие в планирани учения.

На 14 април 2026 г. от Сливен до учебен полигон „Корен“ по републиканската пътна и железопътна инфраструктура ще се придвижат личен състав и военна техника. Те ще участват в предстоящите тактически учения с бойни стрелби на военни формирования от 13-то бригадно командване.

На 15 април 2026 г. по републиканската пътна инфраструктура ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от градовете Горна Оряховица, Карлово, Мусачево и Стара Загора до учебен полигон „Ново село“ за участие в полево обучение, което ще се проведе в района на полигона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.