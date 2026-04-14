Тръмп зaплаши, че САЩ „може да се отбият в Куба“, след като приключат с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че след като приключат с Иран, САЩ „може да се отбият в Куба“, предаде „Франс прес“. Той отбеляза пред журналисти, че много американци с кубински произход са били подложени на лошо отношение, а членове на техните семейства са били убивани или пребивани.

Тръмп определи Куба като провалена държава и подчерта, че островът е бил управляван много зле в продължение на години от комунистическия лидер Фидел Кастро.

От своя страна кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди Вашингтон да не задълбочава напрежението между двете страни чрез военни действия. Той предупреди, че ако това се случи, ще има сражения, като подчерта, че страната не желае война.

От своя страна Тръмп нееднократно е заплашвал с по-твърди действия срещу Куба и открито е говорил за възможността да превземе острова.

Още през март Куба потвърди, че води разговори със САЩ с цел намаляване на напрежението в двустранните отношения.