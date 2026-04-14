„Ние, врабчетата“ – вдъхновение за участието ни на панаира на детската книга в Болоня

Тази година България участва на открилия се вчера (13 април) 63-Международен панаир на детската книга в Болоня, вдъхновена от емблематичното произведение „Ние, врабчетата“ на Йордан Радичков. Така България е представена като пространство на жива литературна традиция и съвременна творческа енергия, уточняват организаторите от Асоциация „Българска книга“ и Асоциация за култура и книжовност.

Участието ни е факт благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата и Национален фонд „Култура“, стана ясно от информация, публикувана на сайта на ведомството.

До 16 април над 100 български заглавия за деца ще изпълнят рафтовете на българския щанд, а до тях ще бъдат изложени съвременни илюстрации на художничките Ина Христова, Люба Халева, Невена Ангелова и Капка Кънева.

Ние, врабчетата“ е една от най-мъдрите книги, които съм чела, а илюстрациите, дело на самия автор, по естествен начин се превърнаха в гнездо за всички тези съвременни български заглавия за деца“ – сподели зам.-председателят на Асоциация „Българска книга“ и арт директор на щанда Гергана Димитрова.

Венка Рагина, председател на Асоциацията за култура и книжовност, допълни, че българският щанд, на който тази година ще бъде показана и изложба с творбите на четири съвременни български илюстраторки, е „своеобразен обзор на творческия потенциал, който страната ни съхранява“.

Денят на официалното откриване – 13 април – беше съпътстван от среща дискусия с детския писател Иван Раденков, който представи новия си роман за деца „Бандата на професорите“.

В рамките на същия ден на голямата сцена „The Next Chapter Cafe“ се проведе дискусия и с четирите български илюстраторки Ина Христова, Люба Халева, Невена Ангелова и Капка Кънева. Тя бе на тема „Автентични гласове от България: Съвременни български илюстратори“.







Още от категорията..

