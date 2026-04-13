Денят по диагонал – 13 април 2026 г.

Изборите в България не са за продан. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в интервю пред „Политико“. Той подчерта, че правителството ще предприеме по-строги мерки срещу купуването на гласове и манипулирането на вота преди парламентарните избори на 19 април.

Премиерът съобщи, че през последните седмици са задържани над 200 души в рамките на национална акция срещу изборните нарушения, включително случаи на натиск чрез социални програми като помощи за отопление и хранителни пакети. Той предупреди, че с подобни практики могат да бъдат повлияни големи групи избиратели.

Дизелът у нас поскъпна до 1.78 евро за литър за три дни. Това показват данни на Националната агенция за приходите към 12 април. Увеличението е с 2 евроцента в рамките на последните почивни дни.

Шофьор на камион умишлено блокира тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“. Той бе задържан, след като спря в тръбата за София и отказа да премести камиона. Инцидентът се случи в последния почивен ден за Великден и доведе до сериозни затруднения в трафика.

Кремъл заяви, че очаква прагматични отношения с новото ръководство на Унгария след изборната победа на Петер Мадяр. От Москва посочиха, че ще следят внимателно политиката на новото правителство, но са готови за диалог, предаде „Ройтерс“.

Лидерът на победилата на изборите в Унгария партия „Тиса“ Петер Мадяр призова за бързо свикване на новия парламент. Той заяви, че страната няма време за губене и се нуждае от спешни действия, предаде МТИ, цитирана от БТА.