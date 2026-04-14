ВАС сезира КС срещу годишната вноска за концесиите

Брюксел

Състав на Върховния административен съд поиска от Конституционния съд да обяви за противоконституционна годишната вноска на концесионерите на подземни богатства за миналата година. Тя беше въведена с преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета за 2025 г., като подлежи на плащане на четири части и включва „стойността на договореното годишно възнаграждение за 2024 г. за доставката по договор за добив на подземни богатства и всички други данъци и такси, когато такива са дължими.

Според върховните съдии въвеждането на това ново задължение с обратна сила за дружества, сключили договори за концесия преди 2025 г., противоречи на принципа на правовата държава, на неприкосновеността на частната собственост и на конституционното правило за дължимост на данъци и такси, установени със закон, съобразно доходите и имуществото на гражданите. Твърди се, че въпреки определянето на вноската като публично държавно вземане, правната й природа е неясна – очевидно не представлява такса, защото срещу нея задълженото лице не получава никаква услуга, но няма и характера на данък.

„Концесионното плащане по договора за концесия е парично задължение на концесионера в замяна на правото му да добива подземни богатства за срока на концесията. Следователно, то не представлява нито доход, нито имущество за концесионера. Събирането на концесионното възнаграждение с „всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката“, определя основа, която вече включва данъчни задължения и върху тази основа се изчислява размера на годишната вноска, което е своеобразно определяне на данък върху основа, недопустимо включваща данъци и такси. В същото време тази основа не е свързана нито с доход, нито с имущество, съгласно конституционното деление на данъците.

При липсата на мотиви обаче, ефектът на правната норма е утежняване на положението на концесионерите по вече сключени и влезли в сила към 31.12.2024г. договори. Този ефект е в нарушение на принципа на правовата държава, който означава наличие на правна сигурност и предвидимост в развитието на съществуващите правоотношения. Определянето без мотиви и конституционно основание на допълнително публично вземане, на практика лишава стопански субекти от собственост и ограничава посоченото основно право, без да мотивира ограничението“, сочи съставът на ВАС.

