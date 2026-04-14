Самолет по маршрута София-Франкфурт е кацнал аварийно в Белград заради дим, ЕК предупреди за риск от проблеми с доставките на реактивно гориво в ЕС

Европейската комисия предупреди за риск от проблеми с доставките на реактивно гориво в Европейския съюз, въпреки че към момента няма недостиг. От Комисията посочват, че ситуацията остава под наблюдение заради последиците от конфликта в Близкия изток, предаде агенция „Ройтерс“, цитирана от БНР.

Говорител на институцията заяви, че доставките на суров петрол за европейските рафинерии засега са стабилни и не се налага освобождаване на стратегически запаси. Въпреки това има опасения, че в близко бъдеще могат да възникнат затруднения.

Европейските авиокомпании вече призоваха за спешни мерки, включително мониторинг на доставките на керосин, облекчения в регулациите и дори възможност за съвместни покупки на гориво на ниво ЕС.

Според европейски представители се провеждат редовни координационни срещи за наблюдение на запасите, рафинериите и вносните маршрути, като потенциална криза с реактивното гориво е сред основните притеснения.

Авиационният сектор е сериозно засегнат от затварянето на въздушното пространство в Близкия изток, а допълнително напрежение създава и блокирането на Ормузкия проток. По оценки на бранша Европа може да се изправи пред недостиг на реактивно гориво в рамките на седмици, ако ситуацията се влоши. Очаква се Европейската комисия да представи пакет от мерки на 22 април, насочени към ограничаване на ефектите от кризата върху енергийните пазари.

