Започна изплащането на компенсациите за горивата

Агенция за социално подпомагане е започнала изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата, като получателите на социални помощи през януари и февруари 2026 г. не е трябвало да подават заявления. Данните им са били автоматично изпратени от АСП към Национална агенция за приходите за проверка дали отговарят на условията за получаване на помощта.

Право на компенсацията имат лица с ниски доходи, които притежават автомобил или изплащат такъв чрез лизинг. Освен това средномесечният им брутен доход за 2025 г. не трябва да надвишава 652,41 евро (двукратният размер на линията на бедност за миналата година) – условия, на които отговарят близо 183 хил. души.

Други 45 хил души са подали заявления за компенсация през март, като документите им са изпратени към НАП за проверка и след 17 април ще започне изплащането на помощите за одобрените кандидати. Ако мярката бъде продължена и през април, подалите заявления през март ще получат средствата автоматично, без да е необходимо да подават нови заявления.