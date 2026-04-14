ЦИК не отчита сериозни предизборни нарушения

Централната избирателна комисия не отчита сериозни предизборни нарушения, съобщи Росица Матева, заместник-председател и говорител на комисията. Тя уточни, че до момента не са постъпвали сигнали за значими проблеми в хода на кампанията.

Има отделни сигнали за агитация на чужди езици в социалните мрежи, но те не могат да бъдат разглеждани от ЦИК, тъй като не попадат в обхвата на Изборния кодекс като медийна услуга.

Матева коментира и информацията за иззети 1 млн. евро при акции на МВР, като посочи, че в ЦИК няма данни за конкретни суми или масови регистрации на много лица на един адрес. Тя обясни, че има четири адреса в страната, на които по служебен път са регистрирани около 97 хиляди граждани без постоянен адрес. Един от тях е в столичния район „Средец“, а останалите – в Благоевград. Става дума основно за граждани на Република Северна Македония, придобили българско гражданство без да посочат адрес у нас.

Говорителят на ЦИК подчерта, че няма промени в начина на гласуване спрямо последните години и припомни, че районните избирателни комисии са съставени пропорционално на парламентарното представителство.

Изявлението беше направено по време на Деня на отворените врати на ЦИК, в който млади избиратели се запознаха с начина на гласуване с хартиена бюлетина и машина.