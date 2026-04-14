Състоянието на язовирите – четири преливат, други са на 90% пълни

От екоминистерството обявиха, че към 14 април сумата от наличните обеми в комплексните и значими язовири е 5198.9 млн. куб. метра, което е 79.54% от общия им обем. Със 100% запълване са язовирите „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90% са пълни язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“, „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Язовир „Александър Стамболийски“ и язовирите от каскадата Арда – “Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, са в режим на провеждане на „висока вълна“, като към настоящия момент притокът към тях е намалял и водните нива се понижават.

При необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, ще предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на вода. Днес и през следващите три дни нивата в реките ще останат без съществени изменения или ще се понижават.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес и утре се очакват предимно слаби локални валежи от дъжд, а в планините над 2500 метра – прогнозата е да вали сняг.

От министерството напомнят на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 година и да следят актуалната информация и прогнозите за времето.