Денят по диагонал – 14 април 2026 г.

Асоциацията на прокурорите в България предупреди, че се подготвя нов антикорупционен орган с неограничена власт. Това стана ясно от внесено становище на асоциацията в Министерство на правосъдието по проектозакона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Вместо устойчива и предвидима антикорупционна рамка, със законопроекта се предлага модел с опасна концентрация на правомощия, неясни гаранции за независимост и сериозен риск за правната сигурност, предупреждават от асоциацията.

Българските орбанисти трябва да разберат, че когато пожертваш европейската кауза за евтини руски ресурси, винаги губиш, смята Ивайло Мирчев.

Единствената политическа сила, която може да гарантира твърд европейски курс е ПП-ДБ. Неслучайно слоганът ни е „Силна България в силна Европа“. Трябва да се съди само по действията.

Европейският съюз е изправен пред трудна битка за определянето на своя нов дългогодишен бюджет. Дебатът около новата финансова рамка на стойност близо 1.8 трилиона евро за периода 2028–2034 г. се превърна в арена на ожесточени спорове между институциите, различни икономически приоритети и геополитически амбиции.

Начините да се източи многомилиардния бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са много. От фиктивно извършвани прегледи и лечения, до порочни практики при закупуването на лекарства. За втората опция има показателен пример – 7 държавни болници – четири от тях в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна – са купували 10 едни и същи лекарства, но цените им са се различавали в пъти. Това обяви на брифинг заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев, цитиран от БТА. Той изнесе данни от анализ на здравните власти за 2025 година.

Соченият за контрабандист №1 у нас Никола Николов – Паскал, който беше обвинен заедно с Петя Банкова (бившата директорка на Агенция “Митници”), Живко Коцев (бившият главен секретар на МВР), баща и син Марин и Стефан Димитрови, както и Петър Субев (бившият директор в „Гранична полиция“) по т.нар. митническо дело, се е споразумял с прокуратурата. Той се признава за виновен по три точки от обвинението и се съгласява на условна присъда от 2 години и 8 месеца, както и да плати 25 000 лева глоба. Това става ясно от регистрите на Софийския градски съд, който е одобрил споразумението на 26 март. Присъдата е влязла в сила!