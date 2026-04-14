САЩ удължиха лиценза на българските дружества на "Лукойл" с още 6 месеца

България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца – до 29 октомври 2026 г.

Това гласи генерален лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC).

Решението за дерогацията е изпреварващо с две седмици крайния срок, който България имаше – 29 април, съобщиха от правителствената пресслужба.

Лицензът разрешава трансакции, включващи четири юридически лица на „Лукойл“ в България – „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл България Бункер“ ЕООД.

Новината потвърди и служебният премиер Андрей Гюров в профила си във Фейсбук.

Новината от OFAC става факт след разговора на Андрей Гюров с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който се проведе в четвъртък, 9 април.

