Над 60 наши компании са се регистрирали на платформа за набиране на работници от страни извън ЕС

Над 60 български компании са се регистрирали на нова платформа, която е създадена с цел да свързва наши работодатели с желаещи да работят у нас граждани на страни извън Европейския съюз. Това обяви във Варна Станислав Червенков, зам-изпълнителен директор на фондация „Център за предприемачество и управленско развитие България“, цитиран от БТА.

Червенков е ръководител на проекта, в рамките на който е изработена платформата. Финансирането е осигурено от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия, като партньор по проекта е Българската търговско-промишлена палата.

Пилотно платформата свързва българските работодатели с потенциални служители от пет държави – Албания, Армения, Украйна, Молдова и Виетнам. В реално време хората получават превод на родния си език, като са осигурени възможности и за контакти на английски и руски език. Червенков отбеляза, че платформата е общодостъпна, като на нея информация могат да търсят и хора от други държави, включително и от България.

Червенков разказа, че много от търсещите работа у нас искат да бъдат назначени в производството, а не в услугите или търговията. Причината е езиковата бариера, която срещат. Хората предпочитат производството, но не винаги имат нужната квалификация, отбеляза още Червенков. Той уточни, че освен туристическият бранш и сектори като селското стопанство и строителството срещат проблеми с недостига на кадри.

В сферата на туризма проблемите с работната ръка от чужбина идва от това, че обработката на документите на потенциалните работници изисква време, обясни Червенков. Според него има нужда работодателите да подават по-рано заявките си, но реално е трудно да се прогнозира кога всъщност е най-добре те да се задействат. Причината е, че това зависи от коя държава ще пристигат работниците.

Червенков даде примери с Пакистан, Узбекистан и Индия, където има много желаещи да работят у нас, но представителствата на България там са претрупани с работа и издаването на визи става по-бавно. Като добър пример Червенков даде Молдова, с която страната ни има споразумения и процедурите за наемане на работна ръка са улеснени.