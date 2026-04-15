ЕК предлага въвеждане на единно приложение за проверка на възрастта онлайн

ЕК предлага въвеждане на единно приложение за проверка на възрастта онлайн

Европейската комисия предлага въвеждането на единно приложение за проверка на възрастта на потребителите онлайн в Европейския съюз. Според председателя Урсула фон дер Лайен решението вече е технически готово, предаде БТА.

Тя обясни, че приложението ще функционира по модел, подобен на цифровите сертификати по време на пандемията от COVID-19. То ще бъде с отворен код, няма да събира допълнителна лична информация и няма да позволява проследяване на потребителите, като ще може да се използва и извън ЕС.

Фон дер Лайен подчерта, че инициативата цели по-добра защита на децата в интернет. Тя посочи, че едно от шест деца става жертва на онлайн тормоз, а едно от осем участва в такъв.

Председателят на Комисията отбеляза, че социалните мрежи са проектирани да задържат вниманието на потребителите, което увеличава времето, прекарано онлайн, и съответно риска от среща с вредно съдържание.

„Платформите повече няма да имат извинение – интересите на децата са над тези на търговците“, заяви тя, като подчерта, че защитата на децата е приоритет за ЕС.

Още от категорията..

Последни новини

