ЕК предлага въвеждане на единно приложение за проверка на възрастта онлайн

Европейската комисия предлага въвеждането на единно приложение за проверка на възрастта на потребителите онлайн в Европейския съюз. Според председателя Урсула фон дер Лайен решението вече е технически готово, предаде БТА.

Тя обясни, че приложението ще функционира по модел, подобен на цифровите сертификати по време на пандемията от COVID-19. То ще бъде с отворен код, няма да събира допълнителна лична информация и няма да позволява проследяване на потребителите, като ще може да се използва и извън ЕС.

Фон дер Лайен подчерта, че инициативата цели по-добра защита на децата в интернет. Тя посочи, че едно от шест деца става жертва на онлайн тормоз, а едно от осем участва в такъв.

Председателят на Комисията отбеляза, че социалните мрежи са проектирани да задържат вниманието на потребителите, което увеличава времето, прекарано онлайн, и съответно риска от среща с вредно съдържание.

„Платформите повече няма да имат извинение – интересите на децата са над тези на търговците“, заяви тя, като подчерта, че защитата на децата е приоритет за ЕС.