Банковите гиганти на Уолстрийт чупят рекорди по приходи за първото тримесечие на 2026-а

Най-големите банки на Уолстрийт счупиха рекорди по приходи за първото тримесечие, възползвайки се от пазарната нестабилност, предизвикана от войната с Иран. „Джей Пи Морган Чейз“ отчете най-високите постъпления от търговския си бизнес и рекордна нетна нетна печалба за банката след продажбата на дела си във Visa. Конкурентът „Ситигруп“ пък е с най-високите тримесечни приходи от десетилетие насам и 42% скок на нетната печалба, а банковите акции достигнаха най-високите котировки от финансовата криза насам. Взети заедно, „Джей Пи Морган Чейз“, „Ситигруп“ и „Уелс Фарго“ отчетоха печалба от над 25 милиарда долара за първите три месеца на годината.

Първото тримесечие беше белязано от геополитически сътресения, включително военните операции на Съединените щати във Венецуела и войната в Иран, които предизвикаха пристъпи на нестабилност на пазарите на суровини и обърнаха на 180 градуса очакванията за бъдещата траектория на лихвените проценти. Този тип колебания е благоприятен за инвестиционните банки, които печелят пари от финансиране и подпомагане на сделките на клиентите.

Чистите приходи на „Джей Пи Морган Чейз“ са скочили с 13% през първото тримесечие – до 16.5 милиарда долара – с повече от 1 милиард долара над очакванията на анализаторите. Търговците на банката са генерирали постъпления от 11.6 милиарда долара в областта на инструментите с фиксиран доход и акциите, което е рекорд. Въпреки че „Джей Пи Морган Чейз“ постоянно генерира най-високите приходи от търговия от всички банки, този път тя е изпреварила „Голдман Сакс“ с цели 2.3 милиарда долара през първото тримесечие, защото търговците на фиксиран доход на конкурента ѝ се препънаха.

„Не сме наблюдавали каквато и да било така наречена лоша волатилност“, каза пред анализаторите главният финансов директор на „Джей Пи Морган Чейз“ Джеръми Барнъм. „Под това имаме предвид изключително нестабилни, прекъснати пазари с ниска ликвидност, които държат клиентите настрана.“

Борсовите търговци на „Ситигруп“ отчетоха приходи от 7.2 милиарда долара – най-високите за банката от повече от десетилетие. Компанията успя да постигне и ключовата целева рентабилност в последните етапи от дългогодишните си усилия за възстановяване. Нетната печалба на „Сити“ се е увеличила с 42% на годишна база – до 5.8 милиарда долара, което е доста над очакванията на анализаторите за 4.9 милиарда долара. Банката надхвърли целeвото ниво на възвръщаемост на материалния обикновен собствен капитал – 13.1% за тримесечието в сравнение с планираните между 10% и 11% до края на годината.

Главният изпълнителен директор Джейн Фрейзър заяви, че планът ѝ за реформиране на банката на Уолстрийт, който включваше съкращения на хиляди работни места и допринесе за излизането на банката от пазарите на дребно извън Съединените щати, е почти завършен. „Влязохме в последната фаза на продажбите на активи и 90% от нашите програми за трансформация вече са на или близо до целевото ни състояние“, каза тя.

„Уелс Фарго“, която е по-зависима от средния бизнес, като например търговия на дребно и търговско банкиране, за своите приходи, заяви, че печалбите за първото тримесечие са се увеличили със 7% – до 5.3 милиарда долара, малко по-добър от очаквания резултат. Кредитният портфейл на банката надхвърли 1 трилион долара през първото тримесечие, достигайки символичен етап по-малко от година след като беше освободена от наказателен таван на активите.

Главният финансов директор на „Уелс Фарго“ Майк Сантомасимо предупреди, че ефектът от иранския конфликт върху цените на петрола „със сигурност оказва влияние върху общите разходи“ и че потребителите на дребно харчат между 25% и 30% повече за бензин, отколкото преди началото на войната. Той добави, че банката не е наблюдавала значителна промяна в тенденциите на потребителските разходи, повтаряйки коментарите на главния изпълнителен директор на „Джей Пи Морган Чейз“ за силата на американските домакинства.

Даймън заяви на 14 април, че американската икономика „е останала устойчива“ въпреки „все по-сложния набор от рискове“, като разходите за енергия са около 3% от традиционните разноски на потребителя. „Ако погледнете бензина, той е сравнително малка съставна част от потребителските разходи. И очевидно за хората с по-ниски доходи е повече“, отбеляза банкерът. Но добави, че „те имат работа, имат заплати.“