РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

OpenAI представи нов AI модел за киберсигурност GPT-5.4-Cyber

Компанията за изкуствен интелект OpenAI представи на 14 април нов специализиран AI модел, наречен GPT-5.4-Cyber, който е създаден основно за работа в сферата на киберсигурността, например за откриване и анализ на слабости в софтуер.

Това се случва малко след като конкурентната компания Anthropic обяви свой нов напреднал модел с името Mythos, който също е насочен към подобни задачи и вече се използва в контролирана програма за търсене на уязвимости в системи и приложения. Според информацията, този модел е помогнал да бъдат открити хиляди сериозни проблеми.

Китайските хакери "Typhoon" - заплаха за киберсигурността на САЩ

OpenAI казва, че новият GPT-5.4-Cyber няма да бъде достъпен за всички потребители в началото. Той ще се предоставя само на одобрени компании за киберсигурност, организации и изследователи, тъй като е по-мощен и дава по-широки възможности при работа със сигурността.

Компанията разширява и своята програма Trusted Access for Cyber, чрез която повече специалисти по сигурността ще могат да използват подобни AI инструменти. Достъпът ще зависи от нивото на проверка – колкото по-високо е нивото, толкова повече функции се отключват.

OpenAI обсъжда ново финансиране при оценка от 750 млрд. долара

Най-високо одобрените потребители ще могат да използват GPT-5.4-Cyber с по-малко ограничения, особено за сложни задачи като изследване и анализ на уязвимости в софтуерни системи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.