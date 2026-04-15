OpenAI представи нов AI модел за киберсигурност GPT-5.4-Cyber

Компанията за изкуствен интелект OpenAI представи на 14 април нов специализиран AI модел, наречен GPT-5.4-Cyber, който е създаден основно за работа в сферата на киберсигурността, например за откриване и анализ на слабости в софтуер.

Това се случва малко след като конкурентната компания Anthropic обяви свой нов напреднал модел с името Mythos, който също е насочен към подобни задачи и вече се използва в контролирана програма за търсене на уязвимости в системи и приложения. Според информацията, този модел е помогнал да бъдат открити хиляди сериозни проблеми.

OpenAI казва, че новият GPT-5.4-Cyber няма да бъде достъпен за всички потребители в началото. Той ще се предоставя само на одобрени компании за киберсигурност, организации и изследователи, тъй като е по-мощен и дава по-широки възможности при работа със сигурността.

Компанията разширява и своята програма Trusted Access for Cyber, чрез която повече специалисти по сигурността ще могат да използват подобни AI инструменти. Достъпът ще зависи от нивото на проверка – колкото по-високо е нивото, толкова повече функции се отключват.

Най-високо одобрените потребители ще могат да използват GPT-5.4-Cyber с по-малко ограничения, особено за сложни задачи като изследване и анализ на уязвимости в софтуерни системи.