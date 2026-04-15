Задава се нова световна икономическа криза, предупреди Кристалина Георгиева

Световната икономика все още има шанс бързо да се възстанови от сътресението, предизвикано от войната в Близкия изток, ако конфликтът приключи скоро. Ако обаче продължи и през лятото, последствията ще станат по-сериозни. Това заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон, където се провеждат пролетните срещи на фонда и Световната банка.

Проблемите се задълбочават заради блокирането на Ормузкия проток, което спира около 20% от доставките на петрол и природен газ към световните пазари. Допълнително напрежение създават военни атаки, които повреждат рафинерии, пристанища и съоръжения за втечнен газ в района на Персийския залив.

МВФ, Световната банка и Международната агенция за енергията възнамеряват да се срещат на всеки две седмици, за да обсъждат проблемите на енергийния пазар. Георгиева призова правителствата да не предприемат действия, които могат да задълбочат кризата, като натрупване на резерви или ограничаване на износа на горива.

Въпреки че е било договорено освобождаване на петролни запаси, ефектът върху пазара е ограничен, тъй като някои държави са изкупили големи количества, за да увеличат собствените си резерви.

Преди избухването на конфликта МВФ е имал по-оптимистични прогнози за световната икономика, но сега се очаква те да бъдат понижени. Колко сериозно ще бъде това понижение зависи от продължителността на войната и от скоростта, с която ще се възстанови производството на петрол и природен газ.