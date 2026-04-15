Бронетанковите ни войски отбелязват професионалния си празник

По случай празника на Бронетанковите войски – 15 април – в 13-о Бригадно командване в Сливен провежда ден на „Отворените врати“. Предвидено е посетителите да могат да разгледат танковете от музейната сбирка на формированието и съвременната военна техника на командването от 10.30 часа. Очаква се много ученици от сливенските училища да посетят формированието днес, съобщава кореспондент на БНР.

По време на посещението на гостите от 13-о Бригандно командване ще предоставят информация за възможностите за обучение и за кариерно развитие в армията. На място посетителите ще се запознаят с част от задълженията и задачите на военнослужещите.

Датата 15 април не е избрана случайно – на 15 април 1935 г. на плаца на Инженерния полк в София е прочетена „Строго поверителна заповед № 73а” на министъра на войната и с нея е обявено създаването на „Една рота бойни коли – подчинена на Инспектора на пехотата“. Преди това България е закупила от Италия 14 броя танкети „Ансалдо-Фиат“ и също толкова броя – 14 тежкотоварни автомобила „Рада“, с които танкетите да се транспортират по пътищата. Закупени са и каски, гащеризони и очила за танкистите.

В годините след 1935 г. най-масово е въоръжаването с танкове Т-34, последвано от превъоръжаването с Т-54 и Т-55, а по-късно и с Т-55А. През 1984 г. започва превъоръжаването с танкове Т-72 в много от формированията на Сухопътните войски.

Днес танкове Т-72 са на въоръжение в Центъра за подготовка на специалисти – Сливен. Формированието в „Градът на стоте войводи“ е създадено през октомври 1948 година. Тогава в Сливен са дислоцирани три танкови дружини – по една от Казанлък, София и Пловдив.