Дечев не изключи политическа провокация във връзка със спрелия камион в тунел „Витиня“

Служебният вътрешен министър Емил Дечев не изключи версията за политическа провокация във връзка със спрелия камион в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, който затрудни трафика по време на великденските празници. Има експертиза, която показвала, че превозното средство е могло да напусне тунела на собствен ход, но въпреки това водачът е блокирал две ленти и е отказал съдействие. Допълнителни съмнения буди и фактът, че шофьорът е отказал безплатна пътна помощ на място и е предпочел да чака помощ от друг град, което е довело до забавяне от около два часа.

Министърът съобщи пред NOVA, че фирмата – собственик на камиона, „Драма Транс 95“, принадлежи на политически активист, който също така е участвал на предходни избори като член на секционна избирателна комисия. Това поражда въпроси за възможен политически мотив.

Във връзка с акцията срещу купуването на гласове силовият министър заяви, че има информация за подготвяне на големи количества фалшиво евро, предназначени за изборна търговия. Сигналите за нарушения са над 100 дневно, като схемите включват различни форми на зависимост – дългове, услуги и дори опити за влияние върху млади избиратели.

Дечев коментира и случаи на противоречиви действия от страна на прокуратурата, включително казус в Кърджали, при който първоначално е било повдигнато обвинение, а впоследствие решението е променено. Той предполага, че има възможност за външна намеса.

Вътрешният министър се надява да има повече обвинителни актове и осъдителни присъди по дела за изборни престъпления, като изтъкна, че борбата с купения вот остава сериозно предизвикателство.