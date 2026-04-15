Фирми от отбранителния бранш искат помощ от ЕИБ за справяне с енергийната криза

Фирмите от сектора на отбраната все по-често искат от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да им помогне да преминат към алтернативни енергийни източници, тъй като войната в Иран качи цената на петрола. „Към нас се обърнаха компании в отбранителния бранш“, посочва в интервю Христо Стойков – ръководител на службата за сигурност и отбрана на ЕИБ. „Чуваме, че хората биха ускорили определени инвестиции въз основа на случващото се в Близкия изток, защото това няма да бъде решено в рамките на следващите няколко месеца.“

Подобни искания са били внесени след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г., но сега се засилват поради конфликта в персийския залив, допълва Стойков. И тъй като Ормузкият проток остава до голяма степен затворен след провала на мирните преговори и обявяването на военноморска блокада от страна на Съединените щати, мнозинството анализатори очакват цените на черното злато да останат доста над нивата отпреди войната в обозримо бъдеще.

Към ЕИБ са се обърнали и големи изпълнители, които обслужват европейските правителства, и сега обмисля да поделя риска по научноизследователски и развойни проекти за тях. Това са водещи компании, които питат дали институцията проявява интерес от участието им.

Банката има някои ограничения когато става въпрос за финансиране на отбранителни фирми. Политиката ѝ забранява директно инвестиране в производство на оръжия и боеприпаси, а подобни средства обикновено се финансират частно или чрез други публични ресурси, заяви ЕИБ в специален имейл. Тя може да финансира фирми, които имат отношение към оръжия и боеприпаси, стига средствата от заема да не се насочват директно към производството или търговията с тези продукти, се казва още в съобщението.

Някои от компаниите, търсещи подкрепа от ЕИБ, проучват потенциални споразумения за покупка на електроенергия с доставчици на възобновяеми енергийни източници, посочва Стойков, без да споменава конкретни фирми поради частния характер на разговорите. Други инвестират в собствени централи, включително слънчеви, добавя той. Нараства и интересът към малките ядрени реактори като начин за повишаване на устойчивостта на фирмите на енергийни шокове.

„Този ​​проблем ще остане с години“, отбелязва Стойков. „Цената на доставките, на застраховката, ще се увеличи, несигурността ще се повиши, така че всеки разумен мениджър и политик би искал да диверсифицира дейността си.“

Отбранителният бранш проучва също и потенциалното финансиране за централи с възобновяеми източници за захранване на критична инфраструктура, като пречиствателни станции за вода. Същевременно, нараства и интересът в по-широк план към повишаване на енергийната ефективност на сгради и превозни средства.

ЕИБ има дълга история в оказването на техническа помощ и финансиране на проекти за енергийна ефективност, като „Еърбъс“ и „Леонардо“ са сред фирмите, които са се възползвали от нейната подкрепа. През 2025 г. банката предостави рекордно по размер финансиране за сигурност и отбрана, което сега представлява около 5% от дейностите ѝ в рамките на Европейския съюз, става ясно от годишния доклад на групата.

ЕИБ е подписала и споразумения с германската „Дойче банк“, испанската „Банко Сантандер“, френската банкова група BPCE и гръцката „Пиреос банк“ за финансиране на малки и средни предприятия в сектора на сигурността и отбраната, както и на чисти технологии и цифрова инфраструктура.

„Групата на ЕИБ улеснява достъпа до финансиране за малки и средни предприятия във веригата за доставки на големите европейски отбранителни контрагенти“, заяви президентът на ЕИБ Надя Калвиньо в реч през януари. „Тези инвестиции в отбраната очевидно могат да имат и мултиплициращ ефект върху други икономически сектори и икономиката като цяло, което е много важно.“