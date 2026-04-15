Петер Мадяр очаква да положи клетва като премиер на Унгария в средата на май

Победителят на парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр заяви, че очаква да положи клетва като премиер на страната в средата на следващия месец.

Ден след разговора си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бъдещият унгарски министър-председател очерта четири насоки за спешни мерки, които да му позволят да „размрази“ 10 милиарда евро от европейските средства за възстановяване и устойчивост в следващите месеци:

„Съгласихме се с председателя на Еврокомисията, че крайният срок е много, много близко, защото съдбата на няколко трилиона форинта ще бъде решена до края на август. И в този срок трябва не само да договорим конкретни проекти, да получим зелена светлина и да ги задействаме, за да получим средствата“, каза той.

Петер Мадяр предвижда присъединяване на Унгария към европейската прокуратура заедно с други мерки против корупцията. Освен това засилване на независимостта на следствието и съдилищата и възстановяване на медийните и академичните свободи.

Мадяр каза, че до приемането на нов медиен закон и професионални стандарти ще спре новините по държавните медии, обвинявани в пристрастност към управлявалата до този момент партия ФИДЕС. И подкани президента Тамаш Шульок, който е подкрепян от ФИДЕС, да подаде оставка.