Велислав Величков: Делото „Петрохан“ е съшито не с бели, а с гнили конци  (част 1)

Паскал е партнирал с държавата – преди контрабандата се контролираше от ДС, сега не е по-различно, но службата носи друго име, смята Велислав Величков

Ако стана народен представител, ще предложа да се създаде анкетна комисия по разследването „Петрохан“. За да видим какво се крие от обществото.

Дело със значимост и обществен интерес като „Петрохан“ трябваше да се намира в Националната следствена служба, а не в Софийска окръжна прокуратура. Дано някога разберем пълната истина за убийствата. Изглежда целта е делото да не влезе в съда.

Жалко е, че и сега, ако самозваният главен прокурор и незаконен обитател на огромния кабинет на четвъртия етаж в съдебната палата призове прокурорите, голяма част от тях ще си сложат тогите и ще се подредят на стълбите, както го правеха по времето на Гешев. Срам за професията. В прокуратурата липсва смелост. Дори съвестно изпълняващите задълженията си, мълчат. А най-достойните напускат системата и стават адвокати. Всичко това създава усещането за липса на правосъдие и тотална несправедливост.

Хората са казали – няма ли прокурор, няма съд и затвор. Има прокурори, които са лоялни не на закона, а на началника си.

Най-яркият пример е Емилия Русинова. Дойде от провинцията, от Видин. С какво толкова е ценна тя. Защо ВСС не я пита какво прави с широка усмивка в ресторанта на Пепи Еврото, какви са връзките й с този човек, та трябваше МВР да разкрива кога и с кого е пътувала. И това отново не направи впечатление на прокурорската колегия.

Русинова разпределя най-важните дела и преписки.

Колкото по-нисък резултат постигаш в прокуратурата, толкова по-високо се изкачваш по стълбицата на йерархията. Но то е като в поговорката: колкото по-високо по дървото се изкачва маймуната, толкова по-ясно лъсва голият й червен задник.

Паскал беше изкаран на светло, за да се върже една верига, с участието на бившата шефка на митниците и бившия главен секретар на МВР. За да бъдат накрая скалъпени в казуса имената на политици от ПП-ДБ.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Велислав Величков, кандидат депутат на ПП-ДБ в 24-ти МИР-София, с преференция 102 и в 16-ти МИР-Пловдив с преференция 113.

