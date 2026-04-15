РИОСВ – Хасково образува административно производство за нарушения от ТЕЦ „Марица 3“

Административно наказателно производство за установени нарушения от ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград образува РИОСВ – Хасково след регистрирани превишения на серен диоксид в атмосферния въздух, отчетени от автоматичната измервателна станция „Раковски“ в продължение на 3 дни – на 13, 14 и 15 април.

Нарушенията са свързани с неспазване на условие от комплексното разрешително, което изисква при нормален режим на работа всички емисии на вредни вещества от инсталацията да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, съобщават от инспекцията.

Нарушенията са свързани и с неизпълнение на дадено предписание на оператора за предприемане на ремонтни дейности и други подходящи технически мерки, с което да се прекрати изпускането на неорганизирани емисии от сградата на котелното помещение при работата на горивната инсталация, допълват от инспекцията.

Юристът на димитровградската ТЕЦ „Марица 3“ Юлиян Семерджиев коментира, че все още от РИОСВ – Хасково не са им връчили документите за стартиралото административно наказателно производство. Той уверява, че изпълняват дадените предписания и предвидените при такива случаи мерки, като обяснява превишенията с неблагоприятни атмосферни условия.

Контролът над работата на димитровградската ТЕЦ „Марица 3“ продължава.