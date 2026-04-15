Съдът в Хасково екстрадира в Чехия американски гражданин

Издирваният от властите в Чехия за тероризъм и палеж 26-годишен американски гражданин Натхан Даниел Лимесанд, задържан на 3 април на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да напусне страната, ще бъде екстрадиран в Чехия.

Това реши Хасковският окръжен съд и решението му е окончателно.

26-годишният Лимесанд сам пожела да бъде екстрадиран. Той бе обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест, издадена от Окръжния съд в град Пардубице. Днес Окръжен съд – Хасково допусна изпълнението ѝ. Ако бъде доказано, че е извършил престъпленията, предвиденото в чешкия закон наказание е 20 години „Лишаване от свобода“.

По данни на съда в чешкия град мъжът е обвинен за участие в организирана престъпна група, извършила палеж на фабрика за производство на чувствителна военна техника, каза съдията при процеса по гледане на мярката му. При пожара са причинени щети за около 150 млн. чешки крони върху сградите и са унищожени изделия за още 100 млн. чешки крони.