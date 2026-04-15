РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Спипаха турчин с марихуана и кокаин покрай авокадо и манго

Окръжна прокуратура-Видин ръководи разследване за контрабанда на дрога през Дунав мост 2 Видин-Калафат. Митнически служители селектирали за проверка товарен автомобил с турски регистрационни номера, пътуващ от Нидерландия за Турция със стока по документи авокадо и манго.

При извършената физическа проверка в кабината на влекача били открити обаче 12 пакета с наркотици – близо 6 кг. марихуана и над килограм кокаин. Турският шофьор е задържан в ареста за срок до 72 часа с опцията за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.