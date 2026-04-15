Среброто на прага на шеста година на дефицит

Пазарът на сребро навлиза в шеста година на структурен дефицит. Намаляващите запаси, драматичното преместване на метал в трезорите на чикагската борсова група CME, нарастващите вложения в търгувани на борсата продукти и рязкото увеличение на търсенето на кюлчета и монети доведоха до безпрецедентно свиване на ликвидността през октомври 2025-а и до експлозивни условия за лизинговите ставки и цените. На този фон цените на среброто се представиха забележително миналата година, преодолявайки поредица от рекордни върхови равнища преди да се повишат допълнително в началото на 2026-а.

Освен това, глобалното търсене на сребро надхвърли предлагането за пета поредна година. И въпреки че се сви в сравнение с 2024-а, то продължи да оказва допълнителен натиск върху световните надземни резерви на сребърните компании.

Тези и други ключови аспекти на пазара на сребро през 2025 г. са разгледани в Световното проучване на среброто за 2026 г., публикувано на 15 април от Института за сребро. Изследването от 88 страници предоставя и перспектива за пазара на сребро през 2026-а и е изготвено от базираната в Лондон независима консултантска компания за благородни метали Metals Focus.

762 милиона тройунции са изтеглени от резервите от 2021 г. насам, което повишава риска от подновено свиване на ликвидността въпреки очакванията за по-слабо търсене. Институтът за сребро и Metals Focus констатират, че среброто, използвано в бижута, електроника, електрически превозни средства и слънчеви панели, както и за инвестиции, е спаднало с 35% след като истеричните покупки на дребно през 2025 г. качи цените до рекордно високите 121.6 долара за тройунция през януари.

Основата за този подем беше положена през 2025 г. в резултат на месеците на приток на метала към американските запаси и обезпечените със сребро борсово търгувани продукти (ETP), наред с скок във физическото търсене, който предизвика свиване на ликвидността на пазара в Лондон през октомври 2025-а. Оттогава ликвидността се подобри, защото металът започна да се връща от Съединените щати, настъпи отлив на търгуваните на борсите платформи, а търсенето от Индия намаля.

„Лизинговите цени в Лондон до голяма степен се нормализираха, но рисковете от нов спад на ликвидността тази година остават“, каза Филип Нюман, управляващ директор на Metals Focus.

Metals Focus изчислява, че 28% от 884 милиона тройунции сребро, държани в лондонските трезори в края на март, не са били обвързани с борсово търгувани платформи (ETP) и са били потенциално налични за подпомагане на ликвидността – най-високият дял от януари 2025 г. и е над историческия минимум от 17% през септември 2025-а, който допринесе за свиването на пазара месец по-късно.

Условия за вталяване на пазара на сребро ще бъдат създадени отново, което ще изисква нови отливи на сребрист метал от Съединените щати, ако цената стане по-колеблива и търсенето от Индия се активира, особено в съчетание с притока на пари към ETP, съхраняващи метала си в Лондон, посочва Нюман.

Перспективи за среброто през 2026 г. са общото търсене да спадне скромно с 2% – до 1.11 млрд. тройунции.

Очакват се двуцифрени загуби при бижутата и сребърните изделия заради продължаващия натиск на по-високите цени.

Прогнозира се промишленото търсене да намалее с 3% – до 640 млн. тройунции, главно поради по-нататъшно и забележимо забавяне на изкупуването на фотоволтаични системи и заради пораженията върху растежа, нанесени от войната в Иран.

Част от тези загуби ще бъдат неутрализирани от по-силното търсене на монети и кюлчета, което се предвижда да скочи с 18% – до 258 млн. тройунции, с подкрепата на възстановяването на покупките в Съединените щати.

Очаква се световното производство на сребърните мини да остане непроменено през тази година. По-широкият натиск, свързан със съдържанието на руда и оперативната дейност в ключови производствени региони, би трябвало да компенсира скромния растеж при ограничен брой активи. На този фон, при стабилно производство на руда, се предвижда дефицитът на световния пазар на сребро да се увеличи до 46.3 милиона тройунции през 2026-а от 40.3 милиона през 2025-а.

Както е посочено в Световното проучване за среброто за 2026 г., макар войната в Иран несъмнено да усложни краткосрочните перспективи, по-широкият макроикономически и геополитически фон остава благоприятен за цените на метала. Това предполага, че ситуацията ще бъде овладяна до известна степен и че неотдавнашният натиск върху цените на благородните метали от нарастващите очаквания за лихвените проценти в Съединените щати ще се окаже временен. Освен това, повишената политическа несигурност, рисковете от държавния дълг и опасенията за бъдещата роля на щатския долар остават актуални.