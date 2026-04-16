В Деня на българската Конституция Конституционният съд открива честванията за 35-годишнината си

Конституционният съд ще открие поредицата от събития за 35-годишнината от създаването си с тържествено честване на Деня на българската Конституция – 16 април – във Велико Търново. Това става ясно от информация на сайта на институцията.

Съставът на съда ще посрещне в града официални гости, сред които представители на президентството, на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, на адвокатурата и на академичните среди, както и конституционни съдии с изтекъл мандат.

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова ще открие тържественото честване на 35-ата годишнина с приветствие в музея „Възраждане и Учредително събрание“, където на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция. Програмата ще продължи с приветствия от президента Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Рая Назарян и служебния министър-председател Андрей Гюров.

Приветствени слова ще отправят и кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, съдия Марио Димитров, който ще поздрави присъстващите от името на Върховния административен съд, като председател на Трето отделение на съда.

Речи ще държат и председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Стефан Марчев, омбудсманът Велислава Делчева и председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов.

Първото от трите събития през 2026 г., с които Конституционният съд ще отбележи 35-годишнината от създаването си, е посветено на историята на Конституцията. В рамките на форума доклад на тема „Конституционализъм и Конституционен съд“ ще изнесе проф. д.н. Милко Палангурски от Института за исторически изследвания – БАН.

Проф. д-р Пенчо Пенев, който е бивш министър на правосъдието, депутат от VII Велико народно събрание и съдия от Първи състав на Конституционния съд, ще изнесе доклад на тема „Спомен за началото“.

Доклад на тема „Конституцията между дължимото и реалното“ ще представи конституционният съдия Янаки Стоилов, който е бил секретар на Конституционната комисия в VII Велико народно събрание.

Като поздрав за гостите, детска вокална група „Пеещи камбанки“, с художествен ръководител почетният гражданин на Велико Търново Владимир Габров, ще изпълни акапелно химните на Република България и на Европейския съюз.

Официалните събития, на които през годината домакин ще бъде Конституционният съд, ще продължат с международна академична конференция, която ще се проведе на 20 май в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Най-големият и заключителен международен форум ще бъде на 15 октомври в София, където в дискусиите ще се включат официални гости, сред които и делегации на конституционни юрисдикции от различни държави.