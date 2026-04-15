Uber сменя стратегията си и залага 10 млрд. долара в бъдещето на роботакситата

Компанията за споделено пътуване Uber планира да инвестира над 10 милиарда долара в развитието на автономни (самоуправляващи се) таксита. Това включва купуване на хиляди такива автомобили и инвестиции в компаниите, които ги създават.

С тази стъпка Uber променя част от своя досегашен бизнес модел, който разчита основно на шофьори, работещи чрез платформата (т.нар. „гиг икономика“), и не изисква големи собствени активи. Сега компанията се подготвя за бъдеще, в което роботакситата могат да намалят нуждата от шофьори и да променят пазара.

Uber вече работи с няколко големи технологични компании в сферата на автономните автомобили, сред които Baidu, Rivian и Lucid, и планира да пусне услуги с роботаксита в поне 28 града до 2028 година.

Според оценки, тези планове може да включват над 2.5 милиарда долара инвестиции в дялове в партньорски фирми и още над 7.5 милиарда долара за закупуване на самите автономни автомобили през следващите години. Реализацията на сделките зависи от това дали партньорите ще постигнат определени технологични цели.

Интересът към роботакситата расте бързо през последните месеци, след като дълго време развитието им беше по-бавно. Новите технологии с изкуствен интелект и партньорствата между компании дават надежда, че колите без шофьори ще станат по-реалистични, по-безопасни и по-евтини за работа.