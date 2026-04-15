Осмокласник застреля учител и трима ученици в Южна Турция

Четирима души – учител и трима ученици – бяха убити при стрелба в гимназия в град Кахраманмараш в Южна Турция, съобщава NTV. Нападателят – ученик от осми клас в същото училище – се е самоубил. Според губернатора на Кахраманмараш Мюкерем Юнлюер все още не е ясно дали открилият стрелбата неволно се е прострелял или нарочно е посегнал на живота си.

Двадесет души са ранени, четирима от които са в критично състояние. Инцидентът е станал около 13.30 часа, когато осмокласникът влязъл в две класни стаи, за да извърши нападението си. По непотвърдена информация атакуваните са били ученици от пети клас.

Според местните власти нападателят е внесъл оръжията в училището – пет пистолета със седем пълнителя – скривайки ги в раница. Смята се, че те са били на баща му – бивш полицай.

Преди ден, в турската провинция Шанлъурфа, 19-годишен младеж откри огън в училището, в което преди това бил учил. Тогава бяха ранени 16 души, а нападателят се самоуби.