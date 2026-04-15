Новина: Регулаторите видяха поскъпването!

При извършени от НАП и КЗП над 8 хил. проверки в търговската мрежа са съставени 863 акта, което прави около 10% нарушения, съобщават от комисията за защита на потребителските права. Най-сериозните нарушения са установени при търговците на плодове и зеленчунци, както и при редица услуги и стоки.

За периода от 1 март до 15 април поскъпването при доматите е 62%, на зелето – 30%, на колбасите – 20%, прясното свинско месо – 10%, сиренето – 10%, кашкавалът и киселото мляко – 8%, белият хляб – 7%, яйцата – 5%“. Обществените паркинги поскъпват с до 100%, фитнес обектите – до 160%, в транспортния скетор – до 67%, а фризьорските и козметичните услуги между – до 100%.

Прозрението на КЗП е странно предвид досегашната практика за отричане на фактите, символ на която стана друг висш чиновник начело на държавен регулатор – председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов. След великденските празници обаче, за които агнешкото скочи до 35 лв., а доматите – до 10 лв. на килограм, и той хвърли кърпата с признание за очевадното.