Тръмп заяви, че войната в Иран е към своя край

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него войната в Иран е към своя край. В интервю за Fox News той посочи, че вижда конфликта като „много близо до края“, предаде БТА. Той добави, че ако САЩ се оттеглят сега, на Иран ще са му нужни около 20 години, за да се възстанови, но подчерта, че ситуацията остава динамична. По думите му, Техеран има желание да постигне споразумение.

Американският президент намекна и за възможно развитие в преговорите в Исламабад, като каза, че „нещо може да се случи през следващите два дни“.

Първият кръг от разговори между САЩ и Иран в пакистанската столица приключи без споразумение, но има информации за евентуална нова среща още тази седмица.

В интервю за ABC News Тръмп същевременно посочи, че не възнамерява да удължава двуседмичното примирие, като подчерта, че предпочита постигането на сделка, за да не се даде възможност на Иран да възстанови силите си.