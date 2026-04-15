Жертвите на нападението в училище в Турция станаха 9, 8 от тях са деца

Броят на жертвите след стрелбата в училище в град Кахраманмараш, Югоизточна Турция, се увеличи от четири на девет души, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Единият от загиналите е учител, а другите осем – ученици. Ранените са 13 души. Състоянието на шестима от тях е тежко, съобщи вътрешният министър Мустафа Чифтчи. Той посочи, че нападението е било по лични подбуди.

Валията на окръг Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюйер посочи по-рано днес, че нападателят се е прострелял и също е мъртъв.

Стрелецът е влязъл в две класни стаи на петокласници, където е открил огън. По информация на телевизия Ен Ти Ви той е отишъл в училището с пет оръжия и седем пълнителя.

Стрелецът е 14-годишен. Той е бил в осми клас в същото училище.

Баща му, който е бивш служител в областта на сигурността, е задържан заради предположения, че оръжията са негови.

Заради стрелбата следващите два дни ще бъдат неучебни в Кахраманмараш.