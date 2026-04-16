ЦИК публикува интерактивна карта със секциите в страната и в чужбина

Адресите на избирателните секции в България и в чужбина вече са достъпни чрез интерактивна карта на сайта на Централната избирателна комисия, което улеснява гражданите при гласуването на 19 април и занапред.

Чрез картата може да се търсят секции във всички избирателни райони у нас и по света, като има възможност за търсене по населено място или номер. Освен това тя предоставя информация за броя на избирателите и разпределението на мандатите по райони.

Министерството на външните работи също поддържа отделна карта за секциите извън страната.

Появата на тази функционалност предизвика интерес и изненада в социалните мрежи, като някои потребители реагираха шеговито, изразявайки учудване, че е създаден толкова полезен инструмент.

