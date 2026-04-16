Близо 5000 са заявили желание да гласуват в лечебни заведения

Близо 5000 са заявили желание да гласуват в лечебните заведения в страната на предсрочния вот на 19 април, съобщиха от Министерство на здравеопазването. Данните са към 14 април и продължават да се актуализират, като окончателните списъци следва да бъдат изготвени до 48 часа преди началото на изборния ден.

Общо 237 лечебни заведения са подали информация за участие в организацията на изборния процес. В 128 от тях вече има издадени заповеди за разкриване на избирателни секции.

Съгласно Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия, в болници се разкриват избирателни секции при наличие на минимум 10 избиратели, заявили желание да гласуват. Така хората, които се лекуват и не могат да напуснат лечебното заведение, имат осигурена възможност да упражнят правото си на глас.

В изборния ден всеки пациент в лечебно заведение може да гласува на място, като бъде дописан в избирателния списък след представяне на документ за самоличност и подаване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Това важи и за хора, които предварително не са заявили желание да гласуват.

Пациенти, които се лекуват в лечебни заведения с разкрита избирателна секция, имат осигурена възможност да упражнят правото си на глас. Право да гласуват в тези секции имат и членовете на медицинския персонал, които са на работа в съответното лечебно заведение в изборния ден, при спазване на изискванията на Изборния кодекс.

Секции се разкриват в болнични заведения във всички 28 области на страната.

