Според проучване около 3 млн. българи се очаква да гласуват, пет партии влизат в парламента

Около 3 млн. българи се очаква да гласуват на предстоящите парламентарни избори на 19 април, като пет партии влизат в парламента, а една остава на ръба. Това показват резултатите от проучване на Центъра за анализи и маркетинг, представено на пресконференция „Електорални нагласи пет дни преди парламентарните избори – резултати от национално представително социологическо проучване“, организирана в Националния пресклуб на БТА.

Според изследването се очаква по-висока избирателна активност – с около 200-300 хиляди повече гласували спрямо предходния вот.

Първа политическа сила е „Прогресивна България“ с 32,1%, следвана от ГЕРБ-СДС с 19,4%. На трето място е „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12%, плътно следвана от ДПС-„Ново начало“ с 11,2%. „Възраждане“ получава 7%.

„БСП – Обединена левица“ остава на границата с 4,2%, докато останалите формации остават под изборната бариера.

54,1% от избирателите вече са решили за кого да гласуват, а 17,3% все още се колебаят. Над 11% не са сигурни дали ще гласуват, а 15,6% заявяват, че няма да отидат до урните.

63,2% от вероятните гласуващи смятат, че трябва да се състави редовно правителство след изборите, дори с компромиси, докато близо една четвърт са против.

Високите цени и инфлацията са определени като най-сериозния проблем в страната от 44,6% от анкетираните, следвани от лошото управление и ниските доходи.