Велислав Величков: Ако не спазят закона, членовете на ВСС може да минат на минимална заплата (част 2)

Не по-рано от Коледа можем да имаме нов ВСС и нов главен прокурор, другото е бутафория или манипулация , смята Велислав Величков

Съдебна охрана към министерството на правосъдието може да спре Сарафов да влиза в кабинета на главния прокурор. Но ще спре ли това възможностите на самозвания главен прокурор да осъществява ръководството си вътре в прокуратурата? Не, защото прокурорите го слушат.

За да тръгнем към реформа в съдебната система, трябва да прегледаме моделите на съдебните съвети в Европа.

Мандатът за участие във ВСС трябва да бъде намален от пет на три години. Но мандатността и спазването на сроковете трябва да се гарантират. Може да се ползва моделът на обновяване на Конституционния съд.

Проблем във ВСС са огромните заплати, не толкова това, че е постоянно действащ орган. Не разбирам логиката член на ВСС да взима два пъти по-голямо възнаграждение от народен представител.

Няма как нов ВСС да бъде избран мигновено. В най-добрия случай с нов ВСС ще можем да се поздравим в края на септември. Чак след това може да стартира процедурата за нов главен прокурор. За опитни парламентаристи и юристи е недопустимо да не са наясно със сроковете. Другото е бутафория или манипулация.

Междувременно ВСС трябва да бъде задължен да избере нов и. ф. главен прокурор. Ако откаже да го направи, ще предложим членовете му да минат на минимална работна заплата.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Велислав Величков, кандидат депутат на ПП-ДБ в 24-ти МИР-София, с преференция 102 и в 16.ти МИР-Пловдив с преференция 113.

Още от интервюто:

Какви мерки могат да бъдат предприети по отношение на незаконно изпълняващия длъжността и. ф. главен прокурор?

Какви са стъпките за прокарване на реформа в съдебната власт?

Колко парламентарно време изисква изборът на нов ВСС и нов главен прокурор?

Кои дейности са присъщи на ВСС?

За какъв вид съдебна реформа ще пледира в 52-ия парламент адв. Величков?

