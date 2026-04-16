Разбиха група за трафик на незаконни мигранти в Драгоман

При спецакция в периода 14-25 април на граничари от дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ към РДГП-Драгоман, е била разбита организирана престъпна група, занимаваща се с превоз на нелегални мигранти в България, съобщават от МВР.

Задържани са 11 незаконни мигранти в ТИР с турска регистрация, 25-годишен криминално проявен сирийски гражданин и двама турски граждани на 45 и 55 години – водачи на товарния автомобил. Незаконните мигранти са от Ирак, Мароко и Турция. На адреси в София са задържани още двама сирийци, участници в групата – 28-годишен криминално проявен и 19-годишен младеж.

В хода на процесуално-следствените действия са намерени и иззети вещи и предмети, свързани с престъпната дейност.

От досъдебното производство става ясно, че групировката е действала от ноември 2025 година. Мигрантите били превозвани с ТИР-ове от българо-турската към българо-румънската граница.

Като обвиняеми в трафик на незаконни мигранти са привлечени общо четирима сирийски граждани. Лидерът на организираната престъпна група – сириец на 30 години – е обвинен задочно, тъй като се издирва с европейска заповед за арест. Останалите – тримата сирийци, двамата турски граждани също са привлечени към наказателна отговорност и са задържани за 72 часа.

Работата по случая продължава.